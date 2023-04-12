Продажи The Last of Us 2 внезапно выросли в Британии — аж на 999%
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Издание Gamesindustry.biz по традиции опубликовало недельный чарт продаж игр в Великобритании. Как и всегда, в список попали продажи физических копий видеоигр с 3 по 8 апреля.
Ремейку Resident Evil 4 не удалось сохранить первую строчку — его сместила FIFA 23, которую продолжают покупать огромными тиражами. Отличную выдержку показывает и Hogwarts Legacy, которая закрепилась на третьей строчке чарта.
Самым большим изменением топа стал резкий рост продаж The Last of Us Part 2. Экшен вернулся в десятку самых продаваемых игр Британии благодаря скачку в 999%. Ранее аналогичный подъём произошёл и с Gotham Knights.
Топ-10 продаж в рознице Британии с 3 по 8 апреля
- FIFA 23
- Resident Evil 4
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Last of Us Part 2
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Gran Turismo 7
- EA Sports PGA Tour
- God of War Ragnarok
- Super Mario Odyssey
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