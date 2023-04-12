Джоан Роулинг примет участие в создании сериала «Гарри Поттер» для HBO

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира.
Пожалуй, самым важным во всём анонсе стало то, что создательница вселенной Джоан Роулинг примет в проекте непосредственное участие в кресле продюсера. Если раньше Warner Bros. старалась аккуратно сторониться её после небезызвестных высказываний, то в этот раз женщина прокомментировала анонс и отметила, что будущий проект обеспечит «глубину и детализацию оригинальных произведений».
Приверженность HBO к сохранению целостности моих книг очень важна для меня. Я с нетерпением жду возможности стать частью новой экранизации, которая обеспечит глубину и детализацию оригинальных произведений, которые возможны лишь в формате телесериала.
У сериала по «Гарри Поттеру» пока нет даже приблизительной даты премьеры. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».
- 12 апреля 2023
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