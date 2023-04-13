В «Дэдпуле 3» вернутся Колосс и возлюбленная главного героя Ванесса

К актёрскому составу фильма «Дэдпул 3» присоединились Морена Баккарин и Стефан Капичич. Баккарин вновь сыграет Ванессу — возлюбленную Уэйда Уилсона, а Капичич снова воплотит образ Колосса — одного из членов Людей Икс и друга Уилсона.

Также известно, что в триквеле можно будет увидеть Лесли Аггамс и Карана Сони — они вернутся к ролям Слепой Эд и таксиста Допиндера.

Почти весь актёрский состав из предыдущих частей «Дэдпула» вернётся к третьей части. Информации о том, снимется ли в фильме Брианна Хильдебранд, сыгравшая Сверхзвуковую Боеголовку, нет.

Роль Дэдпула в ленте исполнит Райан Рейнольдс, а Росомаху сыграет Хью Джекман. Сюжет будет как-то крутиться вокруг них.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года, но в России ждать премьеру ленты не стоит.