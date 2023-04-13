В «Дэдпуле 3» вернутся Колосс и возлюбленная главного героя Ванесса
Поделиться
К актёрскому составу фильма «Дэдпул 3» присоединились Морена Баккарин и Стефан Капичич. Баккарин вновь сыграет Ванессу — возлюбленную Уэйда Уилсона, а Капичич снова воплотит образ Колосса — одного из членов Людей Икс и друга Уилсона.
Также известно, что в триквеле можно будет увидеть Лесли Аггамс и Карана Сони — они вернутся к ролям Слепой Эд и таксиста Допиндера.
Почти весь актёрский состав из предыдущих частей «Дэдпула» вернётся к третьей части. Информации о том, снимется ли в фильме Брианна Хильдебранд, сыгравшая Сверхзвуковую Боеголовку, нет.
Материалы по теме
Роль Дэдпула в ленте исполнит Райан Рейнольдс, а Росомаху сыграет Хью Джекман. Сюжет будет как-то крутиться вокруг них.
«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года, но в России ждать премьеру ленты не стоит.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:10
-
09:36
-
09:15
-
08:36
-
07:00
-
02:59
-
01:14
-
00:52
-
00:25
- 12 апреля 2023
-
23:56
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
Партнерский контент