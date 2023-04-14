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Энтузиаст показал Half-Life 2 с трассировкой путей — рейтрейсингом в духе Cyberpunk 2077

Энтузиаст показал Half-Life 2 с трассировкой путей — рейтрейсингом в духе Cyberpunk 2077
Аудио-версия:
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Моддер Игорь Здровович некоторое время работает над ремастером культовой Half-Life 2. Основной фишкой его улучшенной версии шутера станет поддержка трассировки лучей. Недавно в «Твиттере» он опубликовал сравнительные скриншоты обновлённой версии с оригиналом.

Сравнение оригинальной Half-Life 2 с ремастером

Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve

Игорь создаёт ремастер Half-Life 2 в недавно запущенной NVIDIA платформе RTX Remix. Она позволяет улучшать классику с помощью автоматических систем улучшения графики. Кроме того, моддеры могут добавлять в ремастеры трассировку лучей и технологию масштабирования DLSS.

Геймплей Half-Life 2 с трассировкой лучей

Видео доступно на YouTube-канале Igor Zdrowowicz. Права на видео принадлежат Valve.

Когда энтузиаст в итоге выпустит улучшенную Half-Life 2 с трассировкой лучей, пока неизвестно.

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