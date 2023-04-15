За эльфийский язык в игре про Голлума из «Властелина колец» придётся заплатить

Авторы The Lord of the Rings: Gollum заявили, что в игре эльфы будут говорить на своём языке, но за это придётся отдельно доплатить. По словам Daedalic Entertainment, наличие в приключении эльфийского языка синдорин точно оценят настоящие фанаты «Властелина колец».
Языковой пакет синдорин сделан профессионалами и создан для преданных фанатов Средиземья, которые хотят ещё больше погрузиться в мир Средиземья.
Уже известно, что в игре про Голлума будет четыре DLC, которые можно купить сразу как Precious Edition. В расширенную версию проекта входят более 100 концепт-артов, оригинальный саундтрек, упомянутый выше язык синдарин и другие бонусы. Precious Edition будет стоить на $ 10 дороже стандартного издания, которое будут продавать за $ 50. Дополнения можно будет купить отдельно, но сколько будет стоить каждое, пока точно неизвестно.
The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен, в котором игрокам предстоит в роли Голлума исследовать Средиземье, сталкиваться с врагами и изучать личность героя. Геймерам предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.
The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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