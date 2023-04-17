В FIFA 23 стартовало голосование за лучших футболистов сезона в АПЛ

EA Sports запустила голосование за 11 лучших футболистов сезона-2022/2023 в FIFA 23 в английской Премьер-лиге. Пользователи могут собрать состав «Команды года» из главного футбольного чемпионата в мире.
В список попали в основном главные футболисты сезона: от Рубена Диаша и Лисандро Мартинеза до Мартина Эдегора, Гарри Кейна и Эрлинга Холанда.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ «КОМАНДЫ СЕЗОНА» АПЛ в FIFA 23
Фото: EA Sports
Результаты подведут уже 20 апреля — наиболее часто выбираемые 11 игроков получат усиленные карточки в FIFA 23 Ultimate Team. После этого EA Sports запустит голосования за лучших игроков в разных лигах, включая итальянскую Серию А и испанскую Примеру.
Следующее голосование стартует 25 апреля — пользователи выберут 11 лучших футболистов Бундеслиги.
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