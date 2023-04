В PS Plus добавили 16 новых игр

Сегодня Sony пополнила библиотеку PS Plus сразу 16 новыми играми. Среди них: Kena: Bridge of Spirits, DOOM Eternal, The Evil Within, Riders Republic и многое другое. Игры уже можно добавить и загрузить.

А в PS Plus Premium (Deluxe) добавили четыре части DOOM и обновлённую версию первой части Dishonored.

Пополнение PS Plus Extra

Kena: Bridge of Spirits

DOOM Eternal

Riders Republic

Sackboy: A Big Adventure

Wolfenstein: The New Colossus

Wolfenstein: The Old Blood

Slay the Spire

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Evil Within

Bassmaster Fishing

Paradise Killer

Пополнение PS Plus Premium (Deluxe)

DOOM (1993)

DOOM 2

DOOM 64

DOOM 3

Dishonored: Definitive Edition

Напомним, в мае из PS Plus уберут «Человека-паука», Shenmue 3, Metro и другие тайтлы.