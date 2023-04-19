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Для Horizon Forbidden West вышло крупное дополнение Burning Shores

Для Horizon Forbidden West вышло крупное дополнение Burning Shores
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Сегодня для Horizon Forbidden West выпустили крупное дополнение Burning Shores. Оно уже доступно для игры, а ещё расширение вышло с полной поддержкой русского языка. В России аддон перевели как «Пылающие берега».

События дополнения Burning Shores разворачиваются в руинах Лос-Анджелеса. Сюжет расскажет о том, как Элой посетит город и будет его исследовать. Также с дополнением в игре появились новые персонажи, машины и многое другое.

Horizon Forbidden West — сиквел Horizon Zero Dawn, но только масштабнее, красочнее и интереснее. Несмотря на это, некоторые не остались под сильным впечатлением от проекта, отмечая лишь графические достоинства.

Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West доступно только на PS5.

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