«Я уничтожу твою семью»: вышел второй трейлер «Форсажа 10»

Universal Pictures выпустила второй большой трейлер «Форсажа 10». Ролик вновь знакомит зрителей с новым злодеем серии Данте, который собирается уничтожить семью Доминика Торетто, отомстив тем самым за своего отца. Кроме того, авторы показали несколько новых сцен, включая бегство от гигантского шара, который взрывает всё на своём пути.

Видео доступно на YouTube-канале Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Форсаж 10» станет предпоследним фильмом в гоночной франшизе. Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана», он же выступит режиссёром и финала культовой саги.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России картина официально не выйдет.