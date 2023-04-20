Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторов сериала по «Властелину колец» обвинили в плагиате и требуют $ 250 млн

Авторов сериала по «Властелину колец» обвинили в плагиате и требуют $ 250 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Radar Online, писатель Деметриус Полихрон подал в суд на главу Amazon Джеффа Безоса и на сценаристов сериала «Властелин колец: Кольца власти». Автор обвиняет компанию и её сотрудников в краже сценария его книги под названием «Властелин Колец: Братство короля».

Само произведение Полихрон написал в 2017 году и тогда же попытался связаться с внуком Джона Толкина, чтобы тот оценил его творение. Однако все попытки были тщетны, пока в 2019 году он просто не отправил наследнику свою книгу по почте, вновь не получив никакой ответной реакции.

Полихрон заявляет, что в первом сезоне «Колец власти» используют точно такие же фразы и попадают в похожие ситуации, как описано в его книге. Он требует от Amazon возместить ущерб в размере $ 250 млн и признаться в содеянном. Компания пока никак не отреагировала на инцидент.

Материалы по теме
Amazon недовольна показателями сериала по «Властелину колец» — THR
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023