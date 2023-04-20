Deathloop должна была быть небольшой игрой в жанре рогалика — бывший глава Arkane

Основатель студии Arkane Рафаэль Колантонио поделился деталями создания Deathloop, которой занималось французское отделение компании. Как рассказал автор, изначально Deathloop задумывалась как небольшая игра — разработчики хотели выпустить проект с сетевыми механиками и попробовать что-то новое после серии Dishonored.

Создатели хотели поэкспериментировать в том числе с жанром рогалика, где используются повторяющиеся враги и локации с новыми вводными — как в Dead Cells и Hades. Однако во время производства экшен начал обрастать всё новыми и новыми механиками, в результате превратившись в большой проект с элементами мультиплеера.

Как признался Колантонио, студия потратила на Deathloop столько же денег и усилий, сколько бы ушло на потенциальную Dishonored 3. К релизу проекта основатель студии покинул компанию и занялся инди-вестерном Weird West, который использовал привычные для разработчика механики из его прошлых игр.