Deathloop должна была быть небольшой игрой в жанре рогалика — бывший глава Arkane

Основатель студии Arkane Рафаэль Колантонио поделился деталями создания Deathloop, которой занималось французское отделение компании. Как рассказал автор, изначально Deathloop задумывалась как небольшая игра — разработчики хотели выпустить проект с сетевыми механиками и попробовать что-то новое после серии Dishonored.
Создатели хотели поэкспериментировать в том числе с жанром рогалика, где используются повторяющиеся враги и локации с новыми вводными — как в Dead Cells и Hades. Однако во время производства экшен начал обрастать всё новыми и новыми механиками, в результате превратившись в большой проект с элементами мультиплеера.
Как признался Колантонио, студия потратила на Deathloop столько же денег и усилий, сколько бы ушло на потенциальную Dishonored 3. К релизу проекта основатель студии покинул компанию и занялся инди-вестерном Weird West, который использовал привычные для разработчика механики из его прошлых игр.
- 20 апреля 2023
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
-
22:57
-
22:26
-
21:59
-
21:01
-
20:35
-
19:55
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:10