В Dota 2 вышел глобальный патч 7.33: увеличили карту и добавили двух мини-боссов

В четверг, 20 апреля компания Valve выпустила большое обновление для Dota 2 под названием «Новые горизонты», включающее в себя новую карту большего размера и нового Рошана — теперь у него сразу два места, в которых он может появиться.

Изменения также затронули систему подбора игр и пользовательский интерфейс. Кроме того, в версии 7.33 разработчики также добавили ряд новых предметов и переработали отдельные ключевые механики.

Основные изменения патча «Новые горизонты» в Dota 2:

игровая карта, увеличенная в размере на 40%;

существенные обновления Рошана;

изменение Black King Bar;

теперь можно телепортироваться между двумя боковыми линиями;

новые мини-боссы, которые появиляются на сложных линиях

другие обновления баланса.

Обновление 7.33 уже доступно для загрузки в Steam. Ознакомиться с полным списком изменений вы можете на официальном сайте Dota 2.