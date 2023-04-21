В Dota 2 вышел глобальный патч 7.33: увеличили карту и добавили двух мини-боссов
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В четверг, 20 апреля компания Valve выпустила большое обновление для Dota 2 под названием «Новые горизонты», включающее в себя новую карту большего размера и нового Рошана — теперь у него сразу два места, в которых он может появиться.
Изменения также затронули систему подбора игр и пользовательский интерфейс. Кроме того, в версии 7.33 разработчики также добавили ряд новых предметов и переработали отдельные ключевые механики.
Основные изменения патча «Новые горизонты» в Dota 2:
- игровая карта, увеличенная в размере на 40%;
- существенные обновления Рошана;
- изменение Black King Bar;
- теперь можно телепортироваться между двумя боковыми линиями;
- новые мини-боссы, которые появиляются на сложных линиях
- другие обновления баланса.
Обновление 7.33 уже доступно для загрузки в Steam. Ознакомиться с полным списком изменений вы можете на официальном сайте Dota 2.
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