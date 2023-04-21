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Главные изменения патча 7.33 в Dota 2: новая карта и изменения баланса

В Dota 2 вышел глобальный патч 7.33: увеличили карту и добавили двух мини-боссов
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В четверг, 20 апреля компания Valve выпустила большое обновление для Dota 2 под названием «Новые горизонты», включающее в себя новую карту большего размера и нового Рошана — теперь у него сразу два места, в которых он может появиться.

Изменения также затронули систему подбора игр и пользовательский интерфейс. Кроме того, в версии 7.33 разработчики также добавили ряд новых предметов и переработали отдельные ключевые механики.

Основные изменения патча «Новые горизонты» в Dota 2:

  • игровая карта, увеличенная в размере на 40%;
  • существенные обновления Рошана;
  • изменение Black King Bar;
  • теперь можно телепортироваться между двумя боковыми линиями;
  • новые мини-боссы, которые появиляются на сложных линиях
  • другие обновления баланса.

Обновление 7.33 уже доступно для загрузки в Steam. Ознакомиться с полным списком изменений вы можете на официальном сайте Dota 2.

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