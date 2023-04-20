Гайд: как сделать персональный постер фильма «Форсаж 10»

Маркетологи фильма «Форсаж 10» пошли по стопам авторов экранизации «Барби», представив собственный генератор постеров. Любой желающий может сделать плакат грядущего боевика со своим лицом.

Как сделать персональный постер фильма «Форсаж 10»

Чтобы добавить своё лицо на постер фильма «Форсаж 10», нужно перейти по этой ссылке. На сайте можно или загрузить готовое фото, или сделать его с помощью камеры. После этого нужно выбрать цветовую гамму и ввести своё имя, потом нажать «продолжить». После этого система сразу создаст постер и видеооткрытку, которыми можно делиться с другими пользователями.

Сегодня Universal Pictures выпустила второй большой трейлер «Форсажа 10». Ролик вновь знакомит зрителей с новым злодеем серии Данте, который собирается уничтожить семью Доминика Торетто, отомстив тем самым за своего отца. Кроме того, авторы показали несколько новых сцен, включая бегство от гигантского шара, который взрывает всё на своём пути.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России картина официально не выйдет.