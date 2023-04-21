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Для VIctoria 3 представили аддон Voice of the People — он добавит в стратегию агитаторов

Для VIctoria 3 представили аддон Voice of the People — он добавит в стратегию агитаторов
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Paradox Interactive анонсировала первое дополнение для глобальной стратегии Victoria 3. Аддон Voice of the People расскажет о противостоянии между реформистами, реакционерами и революционерами. Игрок окажется в самом центре политического кризиса, где харизматичные исторические персонажи пытаются отстоять свои взгляды.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive Права на видео принадлежат Paradox Interactive

Вместе с дополнением в Victoria 3 появится система агитаторов. Более 60 исторических деятелей будут отстаивать свои убеждения в странах Нового времени. В игре появятся Джон Браун, Роза Люксембург, Джузеппе Мадзини и другие исторические фигуры. С ними можно как сотрудничать, назначая их лидерами заинтересованных групп, так и полностью изгонять из страны, если они доставляют слишком много неудобств.

Помимо введения агитаторов, Voice of the People расширит новые события, решения и записи в дневнике, посвящённые Франции. Разработчики обещают сильно доработать одну из сильнейших стран XIX века. Дополнение поступит в продажу 22 мая: его уже можно предзаказать по цене в 749 рублей.

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