Илон Маск оплатил верификацию в «Твиттере» Леброну Джеймсу, Стивену Кингу и другим звёздам

20 апреля многие популярные пользователи «Твиттера» лишились галочки верификации. Всё дело в том, что отныне галочки выдаются только подписчикам сервиса Twitter Blue — она обойдётся в $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.

Свои галочки потеряли мировые звёзды, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру, и Криштиану Роналду. Однако у некоторых знаменитостей верификация сохранилась, включая баскетболиста Леброна Джеймса. Ранее он утверждал, что не станет платить $ 5 в месяц за галочку.

«Видимо, моя синяя галочка скоро уйдёт, потому что, вы меня знаете, я не буду платить 5 долларов». Фото: Twitter

Ситуацию уже разъяснил Илон Маск. Оказывается, он лично оплачивает подписки некоторых знаменитостей в своей соцсети. Аналогичная метка сохранилась также у других хейтеров подписки Twitter Blue — писателя Стивена Кинга и рэпера Ice T. Судя по всему, миллиардер решил оплачивать подписку за них, если они не готовы тратить деньги на популярную соцсеть.