У игры про Железного человека от авторов ремейка Dead Space может быть открытый мир
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В сентябре прошлого года авторы ремейка Dead Space из студии EA Motive анонсировали игру про Железного человека. На момент анонса было известно, что проект находится на раннем этапе, а руководителем разработки стал Оливье Пру, ранее работавший над Deus Ex: Mankind Divided и «Стражами Галактики».
Недавно студия разместила вакансию старшего сценариста. В ней указано, что у кандидата должен быть опыт работы с играми, в которых есть открытый мир. Судя по всему, тайтл про Железного человека тоже выйдет с открытым миром, однако это ещё не подтверждено.
Также в вакансии упоминается работа с нелинейными диалогами, которые, похоже, тоже появятся в игре.
Даты выхода у проекта нет. Неизвестно и то, для каких платформ он разрабатывается.
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