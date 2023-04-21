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Из-за роста поставок PS5 перекупщики не могут продать залежи консолей

Перекупщики испытывают серьёзные проблемы с продажей PS5
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Масса перекупщиков не может избавиться от огромного количества консолей PlayStation 5. Причина — приставки больше не в дефиците, Sony теперь не испытывает проблем с поставками.

Чтобы как-то избавиться от запасов, продавцы начали предлагать PS5 по очень низкой цене. На многих торговых онлайн-площадках можно найти новую консоль Sony за $ 400. При этом у перекупов в основном залежались приставки первой ревизии, тогда как в торговые сети давно поставляют вторую.

Фото: Reddit

Издание Wccftech отметило, что многие перекупщики сейчас пытаются продать залежи бандла PS5 с игрой God of War Ragnarok за $ 500. Хотя изначально они собирались сбагрить эти бандлы по $ 560. Журналисты издания The Gamer утверждают, что на различных торговых платформах у перекупов можно приобрести этот бандл ещё дешевле — за $ 450.

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