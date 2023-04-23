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Актёра Александра Невского и BadComedian добавили в игру Red Dead Redemption 2

Актёра Александра Невского и BadComedian добавили в игру Red Dead Redemption 2
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Автор YouTube-канала «Рыжая шевелюра» в своём новом ролике поместил актёра Александра Невского в образе главного героя фильма «Нападение на Рио Браво» в игру Red Dead Redemption 2. В ролике артист прогуливается по небольшому городку, общается с местными жителями, а потом он с помощью кольта расправляется с бандитами и потом стреляет в знаменитого блогера BadComedian (Евгений Баженов).

Актёр Александр Невский и BadComedian в игре Red Dead Redemption 2

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат Rockstar Games/Hollywood Storm.

Недавно Невский в своём «твиттере» посоветовал аудитории не забывать о физических нагрузках. По его словам, постоянные тренировки не только «улучшат фигуру, но и добавят оптимизма». Артист также рассказал о пяти базовых упражнениях, которые, по его мнению, помогут развить мускулатуру. Невский отметил, что эти упражнения новичкам можно выполнять не штангой, а гантелями.

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