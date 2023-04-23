Sony показала четыре мира из «Человека-паука: Через вселенные 2»

Sony презентовала несколько новых кадров из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На изображениях — четыре разных Земли, которые по сюжету посетит главный герой, и другие центральные персонажи.

Земля-928 — мир Мигеля О’Хары

Фото: Sony Pictures Releasing

Земля-50101 — мир Павитрв Прабхакара

Фото: Sony Pictures Releasing

Земля-65 — мир Гвен Стейси

Фото: Sony Pictures Releasing

Земля-1610 — мир Майлза Моралеса

Фото: Sony Pictures Releasing

В начале этого месяца Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». В ролике показали Майлза Моралеса, Гвен, Питера Паркера из основной вселенной и множество других вариаций Человека-паука.

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Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.