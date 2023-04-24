Gaimin Gladiators с Дурачьё стала чемпионом DreamLeague S19 по Dota 2

Европейская команда Gaimin Gladiators, в составе которой выступает российский киберспортсмен Антон DyrachYO Шкредов, выиграла престижный турнир DreamLeague Season 19 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале «гладиаторы» победили Team Liquid со счётом 3:2.

Фото: Liquipedia

Gaimin Gladiators заработала $ 300 тыс., а также прямую путёвку на супертурнир Riyadh Masters, на котором будет разыграно $ 15 млн — он состоится в начале лета.

Team Liquid как второй финалист получит $ 175 тыс., третье место заняла североамериканская Shopify Rebellion ($ 120 тыс.).

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Плей-офф DreamLeague S19 стал первым крупным турниром по Dota 2 после выхода глобального патча 7.33. В среду, 26 апреля, возьмёт старт ESL One Berlin Major 2023 — главный чемпионат весенней части сезона.