ESL проведёт серию турниров по Dota 2 — в финале разыграют $ 15 млн

Киберспортивный оператор ESL анонсировал серию турниров ESL Pro Tour по дисциплине Dota 2, которая пройдёт весной и летом 2023 года.
В апреле и июне компания организует два чемпионата серии DreamLeague — на каждом будет разыграно по $ 1 млн. Они пройдут во время игр второго дивизиона Dota Pro Circuit.
Лучшие команды примут участие в финальном ивенте Riyadh Masters 2023, который пройдёт с 17 по 30 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд этого чемпионата составит $ 15 млн.
Фото: ESL
Список участников, а также детальный формат события пока не раскрывается. DreamLeague S19 должен стартовать уже 9 апреля.
Всего на киберспортивном фестивале Riyadh Masters 2023 в Эр-Рияде планируется разыграть $ 45 млн — какие игры будут помимо Dota 2, ещё не известно.
- 13 марта 2023
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