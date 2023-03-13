ESL проведёт серию турниров по Dota 2 — в финале разыграют $ 15 млн

Киберспортивный оператор ESL анонсировал серию турниров ESL Pro Tour по дисциплине Dota 2, которая пройдёт весной и летом 2023 года.

В апреле и июне компания организует два чемпионата серии DreamLeague — на каждом будет разыграно по $ 1 млн. Они пройдут во время игр второго дивизиона Dota Pro Circuit.

Лучшие команды примут участие в финальном ивенте Riyadh Masters 2023, который пройдёт с 17 по 30 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд этого чемпионата составит $ 15 млн.

Фото: ESL

Список участников, а также детальный формат события пока не раскрывается. DreamLeague S19 должен стартовать уже 9 апреля.

Всего на киберспортивном фестивале Riyadh Masters 2023 в Эр-Рияде планируется разыграть $ 45 млн — какие игры будут помимо Dota 2, ещё не известно.