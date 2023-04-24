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В Dota 2 нашли более 500 багов после выхода патча — Valve исправила только 54

В Dota 2 нашли более 500 багов после выхода патча — Valve исправила только 54
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Игроки в Dota 2 за последние четыре дня отправили на GitHub 507 обращений с игровыми ошибками, которые возникли у них после релиза глобального обновления «Новые горизонты».

При этом разработчики из компании Valve с 20 апреля смогли решить лишь 54 проблемы с багами. Большая часть ошибок продолжает портить игры, поэтому геймеры уже выражают своё недовольство на форумах и в комментариях.

Отдельно пользователи обращают внимание на то, что уже 26 апреля стартует ESL One Berlin Major 2023 — главный турнир весны по Dota 2. Вместе с тем в игре остаются ошибки, которые существенно влияют на геймплей и могут испортить мэйджор.

Ранее российский киберспортсмен Егор Xakoda Липартия рассказал, что из-за неправильной работы способностей Oracle его союзник дважды погиб, а коллектив не смог выиграть решающий матч за выход в первый дивизион Dota Pro Circuit.

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