Фильм Marvel «Крейвен-охотник» будет взрослым и мрачным

Прошедшей ночью у Sony Pictures была отдельная панель на мероприятии CinemaCon 2023. Во время выступления компания показала прессе первый трейлер фильма «Крейвен-охотник». Также стали известны и некоторые детали ленты.

Актёр Аарон Тейлор-Джонсон, играющий Крейвена, сообщил, что лента получила возрастной рейтинг R, то есть картину нельзя смотреть лицам, не достигшим 18-летия. Это первый фильм Sony Pictures по комиксам Marvel с таким рейтингом. У «Венома» и «Морбиуса» он был ниже.

Также стало известно, что антагонистом ленты выступит Носорог — один из самых известных врагов Человека-паука и злодеев в комиксах Marvel.

Носорог в комиксах

Фото: Marvel Comics

В трейлере показали самого Крейвена, его сражение с наёмниками, причём очень жестокое: одному из врагов герой вонзает нож в горло, а другому откусывает нос. Также показали брата главного героя, Хамелеона, и других персонажей.

Рассел Кроу сыграет отца Крейвена, а Ариана Дебос воплотит образ Калипсо — жрицы вуду и возлюбленной героя. Роль Хамелеона досталась Фреду Хехингеру.

«Крейвен-охотник» выйдет 6 октября, но не в России.