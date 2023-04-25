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На Metacritic ужесточат модерацию отзывов после скандала с Horizon Burning Shores

Несколько дней назад вышло дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West. Дополнение получилось отличным, однако из-за линии Элой и её отношений с одним из персонажей геймеры буквально уничтожили рейтинг расширения на Metacritic.

В данный момент рейтинг дополнения составляет 4 балла из 10. Представители Metacritic в сообщении изданию Eurogamer сообщили, что собираются ужесточить модерацию пользовательских отзывов.

Фото: Metacritic

Что конкретно хотят сделать, неизвестно, однако каких-то изменений стоит ждать уже в ближайшие месяцы. Пример с дополнением для Horizon Forbidden West стал показательным.

Metacritic осведомлён об оскорбительных и неуважительных отзывах к Burning Shores, и у нас действует система модерации для отслеживания нарушений наших условий использования. Мы уже совершенствуем наши процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы.

Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West доступно только на PS5.