У Horizon Forbidden West появится продолжение

Руководитель Guerrilla Games Энджи Сметс получила повышение — теперь женщина работает руководителем стратегии развития всей PlayStation Studios. Она проработала в нидерландской студии почти 20 лет, и за это время компания выпустила восемь больших игр для консолей Sony.

Но куда важнее здесь то, что в публикации Guerrilla Games подтвердила третью часть серии Horizon. Официально об этом компания ничего не говорила, однако намёки на триквел содержатся как в финале второй части, так и в недавно вышедшем дополнении Burning Shores.

Мы полностью уверены в нашем новом руководстве, которое ведёт Guerrilla к светлому будущему, расширяя мир Horizon новым приключением Элой и нашим захватывающим онлайн-проектом.

Возможно, уже в ближайшее время Guerrilla Games переключится на полноценную работу над Horizon 3. Судя по всему, это будет уже проект нового поколения, который выйдет только на PS5.