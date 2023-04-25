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После выхода патча 7.33 в Dota 2 в лесу стало больше золота, чем на линии — инфографика

В Сети появилась статистика распределения золота на карте в Dota 2 после выхода патча «Новые горизонты».

Выяснилось, что за счёт новых лагерей нейтральных крипов в лесу можно заработать больше, чем на линии. Ранее суммарная стоимость «нейтралов» составляла 1582 единицы золота, после релиза обновления 7.33 — почти вдвое больше, 2760 золота.

Общее количество золота на карте после десяти минут игры в среднем увеличивается на 30%.

Фото: Steinner

При этом аналитик Ярослав NS Кузнецов указывает на то, что использовать новые ресурсы в полной мере команды пока не научились.

Зафармить это всё, как правило, физически не удаётся, разве что героями-иллюзионистами или прирученными крипами. Посмотрим, что команды изобретут к мэйджору.

Фото: Steinner

Патч 7.33 для Dota 2 вышел 20 апреля. Разработчики увеличили карту на 40%, добавив новых боссов, нейтральных крипов и другие объекты по бокам линий.