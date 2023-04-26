Вице-премьер РФ осудил негативные образы русских героев в западных видеоиграх

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскритиковал образ русских в западных видеоиграх. Ему очень не нравится, что россиян и граждан бывшего СССР в играх чаще всего позиционируют как «плохих». В качестве примера чиновник привёл боевик Call of Duty: Black Ops, где главный злодей — советский генерал-майор Никита Драгович.

В одной из достаточно популярных игр Call of Duty главный отрицательный герой — плохой русский, причём они говорят, что это русский генерал. Он там плохой, он там стреляет, убивает, пьёт водку — в общем, всё, что они пытаются плохого про нас сказать.

Чернышенко подчеркнул, что через игры Запад навязывает российским геймерам «чужую идеологию».

Когда мы говорим про компьютерные игры, нас заставляют играть в чужие игры, причём в прямом и переносном смысле слова. И на протяжении этих десяти часов вам качают чужую идеологию. Вы совершаете какие-то действия в среде, которая направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде.

Ещё политик заявил, что российские пользователи в играх оставляют некие цифровые следы. По его словам, «они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России и используются в разных очень нехороших вещах».