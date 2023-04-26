Исследование: Россия занимает третье место по числу пользователей Steam
Поделиться
Аналитики издания GameDiscover представили статистику по игрокам разных стран, которые пользуются популярными игровыми платформами. Эксперты выяснили, что США и Британия занимают первые два места по количеству игроков на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также среди пользователей Xbox. Что любопытно, Россия заняла третье место по количеству геймеров, предпочитающих играть и покупать игры в Steam. Русские занимают почти 10% от общего числа пользователей площадки Valve.
Статистика пользователей Steam по странам
- США — 13,7%.
- Китай — 12,3%.
- Россия — 9,7%.
- Бразилия — 4,9%.
- Германия — 3,6%.
- Канада — 3,0%.
- Турция — 2,9%.
- Франция — 2,7%.
- Великобритания — 2,6%.
- Польша — 2,5%.
- Филиппины — 2,1%.
- Украина — 2,1%.
- Япония — 1,7%.
- Южная Корея — 1,5%.
- Индонезия — 1,4%.
Фото: GameDiscover
Статистика пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5 по странам
- США — 37,2%.
- Великобритания — 7,6%.
- Испания — 7,2%.
- Франция — 6,4%.
- Германия – 5,1%.
- Япония — 4,6%.
- Саудовская Аравия — 4,5%.
- Бразилия — 4,3%.
- Канада — 3,6%.
- Гонконг — 2,5%.
- Мексика — 2,3%.
- Италия — 2,1%.
- Россия — 2,1%.
- Австралия — 2,0%.
- Польша — 1,9%.
Фото: GameDiscover
Статистика пользователей Xbox One и Xbox Series по странам
- США — 40,6%.
- Великобритания — 7,9%.
- Бразилия — 6,9%.
- Франция — 5,8%.
- Германия — 5,0%.
- Мексика — 4,8%.
- Китай — 4,8%.
- Россия — 3,7%.
- Канада — 3,7%.
- Испания — 2,7%.
- Италия — 2,3%.
- Австралия — 2,2%.
- Турция — 1,6%.
- Польша — 1,4%.
- Аргентина — 1,3%.
Фото: GameDiscover
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
17:09
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
15:54
-
15:30
-
15:09
-
15:07
-
14:38
-
14:20
-
14:08
-
13:53
-
13:47
-
13:26
-
13:12
-
12:57
-
12:37
-
12:27
-
11:50
-
11:12
-
11:00
-
10:22
-
09:38
-
09:04
-
08:39
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
Партнерский контент