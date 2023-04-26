Исследование: Россия занимает третье место по числу пользователей Steam

Аналитики издания GameDiscover представили статистику по игрокам разных стран, которые пользуются популярными игровыми платформами. Эксперты выяснили, что США и Британия занимают первые два места по количеству игроков на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также среди пользователей Xbox. Что любопытно, Россия заняла третье место по количеству геймеров, предпочитающих играть и покупать игры в Steam. Русские занимают почти 10% от общего числа пользователей площадки Valve.

Статистика пользователей Steam по странам

США — 13,7%. Китай — 12,3%. Россия — 9,7%. Бразилия — 4,9%. Германия — 3,6%. Канада — 3,0%. Турция — 2,9%. Франция — 2,7%. Великобритания — 2,6%. Польша — 2,5%. Филиппины — 2,1%. Украина — 2,1%. Япония — 1,7%. Южная Корея — 1,5%. Индонезия — 1,4%.

Фото: GameDiscover

Статистика пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5 по странам

США — 37,2%. Великобритания — 7,6%. Испания — 7,2%. Франция — 6,4%. Германия – 5,1%. Япония — 4,6%. Саудовская Аравия — 4,5%. Бразилия — 4,3%. Канада — 3,6%. Гонконг — 2,5%. Мексика — 2,3%. Италия — 2,1%. Россия — 2,1%. Австралия — 2,0%. Польша — 1,9%.

Фото: GameDiscover

Статистика пользователей Xbox One и Xbox Series по странам

США — 40,6%. Великобритания — 7,9%. Бразилия — 6,9%. Франция — 5,8%. Германия — 5,0%. Мексика — 4,8%. Китай — 4,8%. Россия — 3,7%. Канада — 3,7%. Испания — 2,7%. Италия — 2,3%. Австралия — 2,2%. Турция — 1,6%. Польша — 1,4%. Аргентина — 1,3%.