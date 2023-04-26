Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исследование: Россия занимает третье место по числу пользователей Steam

Исследование: Россия занимает третье место по числу пользователей Steam
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитики издания GameDiscover представили статистику по игрокам разных стран, которые пользуются популярными игровыми платформами. Эксперты выяснили, что США и Британия занимают первые два места по количеству игроков на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также среди пользователей Xbox. Что любопытно, Россия заняла третье место по количеству геймеров, предпочитающих играть и покупать игры в Steam. Русские занимают почти 10% от общего числа пользователей площадки Valve.

Статистика пользователей Steam по странам

  1. США — 13,7%.
  2. Китай — 12,3%.
  3. Россия — 9,7%.
  4. Бразилия — 4,9%.
  5. Германия — 3,6%.
  6. Канада — 3,0%.
  7. Турция — 2,9%.
  8. Франция — 2,7%.
  9. Великобритания — 2,6%.
  10. Польша — 2,5%.
  11. Филиппины — 2,1%.
  12. Украина — 2,1%.
  13. Япония — 1,7%.
  14. Южная Корея — 1,5%.
  15. Индонезия — 1,4%.

Фото: GameDiscover

Статистика пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5 по странам

  1. США — 37,2%.
  2. Великобритания — 7,6%.
  3. Испания — 7,2%.
  4. Франция — 6,4%.
  5. Германия – 5,1%.
  6. Япония — 4,6%.
  7. Саудовская Аравия — 4,5%.
  8. Бразилия — 4,3%.
  9. Канада — 3,6%.
  10. Гонконг — 2,5%.
  11. Мексика — 2,3%.
  12. Италия — 2,1%.
  13. Россия — 2,1%.
  14. Австралия — 2,0%.
  15. Польша — 1,9%.

Фото: GameDiscover

Статистика пользователей Xbox One и Xbox Series по странам

  1. США — 40,6%.
  2. Великобритания — 7,9%.
  3. Бразилия — 6,9%.
  4. Франция — 5,8%.
  5. Германия — 5,0%.
  6. Мексика — 4,8%.
  7. Китай — 4,8%.
  8. Россия — 3,7%.
  9. Канада — 3,7%.
  10. Испания — 2,7%.
  11. Италия — 2,3%.
  12. Австралия — 2,2%.
  13. Турция — 1,6%.
  14. Польша — 1,4%.
  15. Аргентина — 1,3%.

Фото: GameDiscover

Материалы по теме
В продаже с 11 мая по цене ниже $ 1000: детали об ASUS ROG Ally, конкуренте Steam Deck
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023