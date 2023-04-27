В Minecraft пройдёт первомайская онлайн-демонстрация у памятника Владимиру Жириновскому

На одном из серверов Minecraft установили 200-метровый памятник знаменитому политику и основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Партия Жириновского планирует провести рядом с памятником первомайскую онлайн-демонстрацию. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

В России не рекомендуется проводить демонстрации, посвящённые 1 мая. Но эти ограничения не распространяются на виртуальную реальность. Поэтому приглашаю всех однопартийцев и наших сторонников в 12:00 по московскому времени на первомайскую online-демонстрацию.

Памятник Владимиру Жириновскому в Minecraft

Фото: Xbox Game Studios

Фото: Xbox Game Studios

Депутат также указал данные сервера, на котором построили памятник Жириновскому. По словам Свинцова, пока он получился не очень похожим на политика. Но, по заверению депутата, «неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством».