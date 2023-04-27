Armored Core 6 от создателей Dark Souls и Elden Ring выйдет в России

27 апреля FromSoftware выпустила первый геймплейный трейлер Armored Core 6: Fires of Rubicon. Вместе с этим авторы назвали дату выхода игры — проект от создателей Dark Souls и Elden Ring поступит в продажу 25 августа с русскими субтитрами и озвучкой на английском языке.

Игра будет доступна и в России — стоимость Armored Core 6 в Steam составляет 2399 рублей. В турецком PlayStation новинка обойдётся в 1049 лир (примерно в 4500 рублей), в Казахстане — 17 999 тенге.

Фото: Steam

Armored Core 6: Fires of Rubicon — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что новинка понравится в том числе и новичкам, однако ветераны серии также не останутся без внимания.