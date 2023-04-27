Стали известны минимальные системные требования Armored Core 6

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Bandai Namco представила минимальные системные требования меха-экшена Armored Core 6. Чтобы запустить игру, понадобится процессор Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X с 12 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (4 ГБ), или Intel Arc A380 (6 ГБ). Боевик займёт 65 ГБ свободного места.

Минимальные системные требования Armored Core 6

ОС — Windows 10.

Процессор — Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X.

Оперативная память — 12 ГБ ОЗУ.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ), AMD Radeon RX 480 (4 ГБ) или Intel Arc A380 (6 ГБ).

DirectX — версии 12.

Место на диске — 65 ГБ.

Игра будет доступна и в России — стоимость Armored Core 6 в Steam составляет 2399 рублей. В турецком PlayStation новинка будет стоить 1049 лир (примерно 4500 рублей), в Казахстане — 17 999 тенге.

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Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.