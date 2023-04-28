В FIFA 23 добавили перформанс футболиста Александра Мостового в образе царя

27 апреля в FIFA 23 Ultimate Team добавили новый вид перформанса — стилизованный образ бывшего российского футболиста Александра Мостового в образе царя. Именно такое прозвище было у футболиста в Испании.
Фото: EA Sports
К сожалению, украсить свой стадион большим портретом знаменитого спортсмена могут не все: перформанс доступен только подписчикам сервиса EA Play. При этом редакции «Чемпионата» с активированной подпиской также не удалось активировать бонус — возможно, это ошибка на стороне Electronic Arts.
Помимо самого перформанса, в FIFA 23 Ultimate Team доступен и сам виртуальный Александр Мостовой. Его карточка имеет рейтинг 86 с высокими показателями паса, дриблинга и удара. Сам бывший профессиональный спортсмен уже отреагировал на добавление необычного перформанса в игру.
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