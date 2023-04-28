Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 своей карточки с флагом России и орденами

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал появление в футбольном симуляторе FIFA 23 своей карточки с флагом России и орденами.
«Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царём. Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом. Это никак не связано с каким-то орденами и тому подобное. Просто карточка футболиста, которая была создана ещё два года назад.
Рад, что я продолжаю радовать болельщиков в игровом мире. Много получаю сообщений о том, что люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать (смеётся). Это же просто игровая карточка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 28 апреля 2023
-
16:24
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:30
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:38
-
13:30
-
13:24
-
13:08
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
12:42
-
12:40
-
12:37
-
12:29
-
12:26