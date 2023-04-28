Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 своей карточки с флагом России и орденами

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал появление в футбольном симуляторе FIFA 23 своей карточки с флагом России и орденами.

«Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царём. Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом. Это никак не связано с каким-то орденами и тому подобное. Просто карточка футболиста, которая была создана ещё два года назад.

Рад, что я продолжаю радовать болельщиков в игровом мире. Много получаю сообщений о том, что люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать (смеётся). Это же просто игровая карточка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.