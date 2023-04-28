Джейсон Момоа: Аквамен — самый сложный персонаж в истории комиксов

Джейсон Момоа на фестивале Sundance в беседе с журналистами напомнил, что фильм «Аквамен и потерянное царство» поднимет реальные экологические проблемы, связанные с загрязнением океанов и окружающей среды. По словам артиста, сиквел «Аквамена» всё-таки выйдет не совсем таким, каким он его видел изначально.
Момоа признался, что он со своим партнёром написал первый вариант сценария второй части «Аквамена» на 50 страниц. В его истории акцент был именно на проблемах талых ледников и других связанных с природой бед. Но Джеймс Ван и Warner Bros. в итоге решили следовать этой идее лишь частично. При этом Джейсону очень нравится, что он может не только играть, но и хоть как-то влиять на посыл той или иной ленты, в которой он снимается.
Артист также вспомнил, что был обескуражен явным успехом первого «Аквамена» в 2018 году. Момоа назвал своего героя самым трудным персонажем в истории комиксов. Джейсон гордится тем, что на большом экране он смог его талантливо воплотить.
Аквамен, вероятно, самый трудный персонаж в истории комиксов. Над ним смеются и издеваются, но я старался вложить в него душу и сердце, и в некоторых моментах я горжусь этим. Чувствую ли я давление, чтобы сиквел получился хорошим? Нет. Всё, что я могу сделать, это выложиться по полной.
«Аквамен и потерянное царство» выйдет в кинотеатрах 25 декабря 2023 года.
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