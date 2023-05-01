Star Wars Jedi: Survivor показала лучший запуск года в Британии после Hogwarts Legacy
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Аналитическая компания GfK опубликовала данные о продажах игр в британской рознице в период с 23 по 29 апреля. Учитывались только физические копии — по ним можно примерно понять, насколько успешной оказалась та или иная игра.
Лидером чарта ожидаемо стала Star Wars Jedi: Survivor, которая показала второй лучший старт в Великобритании после февральской Hogwarts Legacy, обойдя в том числе Resident Evil 4 и Dead Island 2. Несмотря на успешный запуск, он оказался на 35% слабее розничных продаж Fallen Order, первой части серии.
Аналитики отмечают, что эту разницу наверняка компенсировали цифровые продажи, которые заметно выросли с 2019 года. Интересно, что 82% дисков с игрой пришлись на PS5 и только 18% — на Xbox Series.
Британский чарт продаж с 23 по 29 апреля
- Star Wars Jedi: Survivor.
- Dead Island 2.
- FIFA 23.
- Mario Kart 8 Deluxe.
- Hogwarts Legacy.
- Super Mario Odyssey.
- Minecraft для Switch.
- Minecraft Legends.
- Call of Duty: Modern Warfare 2.
- Resident Evil 4 Remake.
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