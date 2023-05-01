Star Wars Jedi: Survivor показала лучший запуск года в Британии после Hogwarts Legacy

Аналитическая компания GfK опубликовала данные о продажах игр в британской рознице в период с 23 по 29 апреля. Учитывались только физические копии — по ним можно примерно понять, насколько успешной оказалась та или иная игра.

Лидером чарта ожидаемо стала Star Wars Jedi: Survivor, которая показала второй лучший старт в Великобритании после февральской Hogwarts Legacy, обойдя в том числе Resident Evil 4 и Dead Island 2. Несмотря на успешный запуск, он оказался на 35% слабее розничных продаж Fallen Order, первой части серии.

Аналитики отмечают, что эту разницу наверняка компенсировали цифровые продажи, которые заметно выросли с 2019 года. Интересно, что 82% дисков с игрой пришлись на PS5 и только 18% — на Xbox Series.

Британский чарт продаж с 23 по 29 апреля

Star Wars Jedi: Survivor. Dead Island 2. FIFA 23. Mario Kart 8 Deluxe. Hogwarts Legacy. Super Mario Odyssey. Minecraft для Switch. Minecraft Legends. Call of Duty: Modern Warfare 2. Resident Evil 4 Remake.