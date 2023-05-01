В четвёртом сезоне «Пацанов» будет самая абсурдная сцена в истории сериала
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Сериал «Пацаны» ещё с первого сезона славится своей дерзостью и поднятием запретных тем в супергеройских проектах. Судя по всему, авторы не планируют останавливаться на достигнутом, и в продолжении зрителей ждёт ещё больше неприличных моментов.
Об этом рассказал Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера. По словам актёра, создатели сериала всё никак не могут «нащупать потолок, чтобы остановиться и перестать создавать ещё более причудливые сцены и ситуации».
В одной сцене я посмотрел на человека напротив и сказал: «Что мы делаем? Я не могу в это поверить! Я мог бы заниматься чем угодно, но я стою здесь и делаю это?» Это был самый абсурдный эпизод, в котором я когда-либо снимался.
Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» завершились в середине апреля. Сейчас сериал отправлен на постпроизводство: продолжение, скорее всего, выйдет уже в 2024 году.
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