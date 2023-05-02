В России выйдет книга «Super Mario. Как Nintendo покорила мир» о знаменитом водопроводчике

Российское издательство «Бомбора» выпустит книгу «Super Mario. Как Nintendo покорила мир» американского игрового блогера Джеффа Райана.

Оригинальное издание вышло в 2011 году и впервые было переведено на русский язык. Уже сейчас книгу можно предзаказать в популярных книжных сетях, в том числе в «Лабиринте», OZON и «Читай-город».

Забрать бумажную версию можно будет с 15 мая. Кроме того, книга получит аудиоверсию в исполнении известного актёра дубляжа Александра Гаврилина (Локи из «Мстителей», Брюс Уэйн из «Бэтмена», Роберт Паттинсон).

Фото: Лабиринт

Книга расскажет об истории создания вселенной Марио и развитии франшизы, которая помогла Nintendo стать одной из самых успешных игровых компаний планеты.

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