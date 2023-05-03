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Twitch забанил в России раздел игры Virtual Casino — его использовали для рекламы казино

Twitch забанил в России раздел игры Virtual Casino — его использовали для рекламы казино
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Платформа для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала в России раздел Virtual Casino. Его использовали русскоязычные стримеры для незаконной рекламы онлайн-казино.

Сейчас при переходе на страницу раздела из РФ отображается лишь количество каналов и зрителей, при этом ни одна трансляция не доступна.

Фото: Twitch

Примечательно, что на самом деле трансляции по казино должны проходить в разделе Slots, который уже давно заблокирован в РФ.

Чтобы обойти ограничение, стримеры выставляли категорию Virtual Casino, хотя на самом деле это название видеоигры 1996 года для консоли Sega Saturn.

Фото: Sega

В конце апреля Роскомнадзор потребовал заблокировать каналы ряда популярных стримеров за незаконную рекламу онлайн-казино. Спустя несколько дней Twitch забанил Бустера, Егора Крида и Плохого Парня.

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