Twitch забанил в России раздел игры Virtual Casino — его использовали для рекламы казино

Платформа для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала в России раздел Virtual Casino. Его использовали русскоязычные стримеры для незаконной рекламы онлайн-казино.

Сейчас при переходе на страницу раздела из РФ отображается лишь количество каналов и зрителей, при этом ни одна трансляция не доступна.

Фото: Twitch

Примечательно, что на самом деле трансляции по казино должны проходить в разделе Slots, который уже давно заблокирован в РФ.

Чтобы обойти ограничение, стримеры выставляли категорию Virtual Casino, хотя на самом деле это название видеоигры 1996 года для консоли Sega Saturn.

Фото: Sega

В конце апреля Роскомнадзор потребовал заблокировать каналы ряда популярных стримеров за незаконную рекламу онлайн-казино. Спустя несколько дней Twitch забанил Бустера, Егора Крида и Плохого Парня.