Бустера и Егора Крида одновременно забанили на Twitch — возможно, по требованию РКН

Платформа для онлайн-трансляций Twitch одновременно заблокировала каналы сразу трёх популярных стримеров — Вячеслава buster Леонтьева, Егора Крида и Константина PLOHOYPAREN Смоляра.

О причине блокировки ничего не сообщается. Однако всех трёх в России регулярно обвиняют в незаконной рекламе онлайн-казино — к примеру, в феврале они попали в список Лиги безопасного интернета, который организация передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Материалы по теме На Мэддисона, Крида и Бустера пожаловались в ФАС из-за рекламы казино на стримах

Ситуация получила продолжение на прошлой неделе: на обращение Лиги отреагировали в Роскомнадзоре. В ведомстве внесли каналы 15 блогеров и стримеров в реестр запрещённых сайтов.

Тогда в РКН также заявляли, что отправили платформам Twitch, Kick и «Телеграм» требование об ограничении доступа к аккаунтам на территории России — правда, в том списке из трёх заблокированных был только канал Егора Крида.