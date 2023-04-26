Бустера и Егора Крида одновременно забанили на Twitch — возможно, по требованию РКН

Платформа для онлайн-трансляций Twitch одновременно заблокировала каналы сразу трёх популярных стримеров — Вячеслава buster Леонтьева, Егора Крида и Константина PLOHOYPAREN Смоляра.
О причине блокировки ничего не сообщается. Однако всех трёх в России регулярно обвиняют в незаконной рекламе онлайн-казино — к примеру, в феврале они попали в список Лиги безопасного интернета, который организация передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Ситуация получила продолжение на прошлой неделе: на обращение Лиги отреагировали в Роскомнадзоре. В ведомстве внесли каналы 15 блогеров и стримеров в реестр запрещённых сайтов.
Тогда в РКН также заявляли, что отправили платформам Twitch, Kick и «Телеграм» требование об ограничении доступа к аккаунтам на территории России — правда, в том списке из трёх заблокированных был только канал Егора Крида.
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