Atomic Heart полностью оптимизировали под Steam Deck

Студия Mundfish объявила, что Atomic Heart теперь полностью оптимизирована для Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства. Авторы также показали геймплей проекта на Steam Deck в отдельном ролике.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

В ближайшее время в сети наверняка появятся полноценные тесты Atomic Heart на Steam Deck после отдельной оптимизации. Изначально экшен от Mundfish работал на портативном ПК с нестабильной частотой кадров и с вылетами.

Ранее авторы опубликовали тизер первого дополнения для Atomic Heart. Оно выйдет летом.