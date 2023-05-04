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Atomic Heart полностью оптимизировали под Steam Deck

Atomic Heart полностью оптимизировали под Steam Deck
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Студия Mundfish объявила, что Atomic Heart теперь полностью оптимизирована для Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства. Авторы также показали геймплей проекта на Steam Deck в отдельном ролике.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

В ближайшее время в сети наверняка появятся полноценные тесты Atomic Heart на Steam Deck после отдельной оптимизации. Изначально экшен от Mundfish работал на портативном ПК с нестабильной частотой кадров и с вылетами.

Ранее авторы опубликовали тизер первого дополнения для Atomic Heart. Оно выйдет летом.

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