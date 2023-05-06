Вышли два ярких ролика по фильму «Форсаж 10»

Портал IGN опубликовал два новых ролика по боевику «Форсаж 10». В первом можно увидеть новый яркий отрывок из боевика — с сыном и братом Доминика Торетто. Во втором режиссёр Луи Летерье, Вин Дизель и исполнитель роли сына главного героя Лео Абело Перри рассказывают о фильме и о том, что каждый отец хочет, чтобы его дети были лучше него.

Отрывок из фильма «Форсаж 10»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Интервью с актёрами и режиссёром и видео со съёмок фильма «Форсаж 10»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Мировая премьера «Форсажа 10» намечена на 17 мая. Предпоследний фильм из семейной автомобильной саги официально не доберётся до России, однако крупные российские сети уже назвали дату премьеры в стране.