Мультфильм «Братья Супер Марио» собрал больше $ 1 млрд в мировом прокате

Сегодня мировая касса мультфильма «Братья Супер Марио» превысила $ 1 млрд. Проект достиг такого впечатляющего результат менее чем за месяц. Это абсолютный рекорд для мультфильма, основанного на видеоигре. Адаптация знаменитой игровой серии также стала одной из самых кассовых лент 2023 года.

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.

Создатель Super Mario Сигэру Миямото совсем недавно впервые прокомментировал успех мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — недавно вышедшей экранизации культовой серии от студии Illumination. Разработчик признался, что не ожидал настолько оглушительного успеха — особенно после прохладного приёма у мировых критиков.