«Лучший фильм Marvel со времён «Финала»: зрители восхваляют «Стражей Галактики 3»

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5 мая состоялась мировая премьера «Стражей Галактик 3» — финальной главы истории когда-то малоизвестной команды супергероев-неудачников. Лента Джеймса Ганна уже стартовала выше ожиданий, а первые зрители хвалят картину и называют её лучшей картиной со времён «Мстителей: Финал», вышедших в 2019 году.

Так, на агрегаторе IMDb средний рейтинг фильма составляет 8,4/10 на основе 59 тыс. отзывов. На отечественном «Кинопоиске» оценок поменьше (9,5 тыс.), однако средняя оценка ещё выше — 8,5/10. Многие пользователи отмечают, что Marvel наконец-то выпустила хороший фильм с интересным сюжетом и качественными спецэффектами.

Оценки «Стражей Галактики 3» на «Кинопоиске» и IMDb Фото: «Кинопоиск»

Некоторые отрывки из отзывов пользователей

Да, это лучшая трилогия в киновселенной Marvel. Я получил огромное удовольствие от фильма. Спасибо, Джеймс Ганн.

«Стражи Галактики 3» — лучший фильм Marvel, снятый за последние 4 года. Это великолепное завершение истории полюбившейся миллионами фанатами команды.

Можно сказать, что это идеальное завершение для той команды Стражей, которую мы знаем. Все сюжетные арки завершены, многие персонажи обрели то, чего хотели, а некоторые только на пути к этому.

Это лучшая картина Marvel со времён «Финала». Жаль, что пришлось терпеть 4 года ширпотреба, и ещё более жаль, что теперь ждать придётся ещё дольше.

Фильм «Стражи Галактики 3» уже начали показывать в некоторых кинотеатрах России. До крупных сетей лента доберётся 11 мая.