Разработчики и эксперты составили топ-100 лучших игр в истории

Издание GQ составило топ-100 лучших видеоигр в истории. Для выбора топа журналисты привлекли уважаемых разработчиков, стримеров, блогеров и самых разных экспертов из игровой индустрии.

Лидером топа стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года — одна из самых популярных и признанных критиками и геймерами игра. Вторую строчку заняла постапокалиптическая драма The Last of Us, вышедшая в 2013 году. А на третьем месте расположился «Тетрис», который разработал советский инженер Алексей Пажитнов.

В топ-10 также вошли небезызвестные Bloodborne, «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Metal Gear Solid, Portal 2, Dark Souls и Half-Life 2.

Топ-20 игр всех времён по версии издания GQ

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). The Last of Us (2013). «Тетрис» (1985). Bloodborne (2015). «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015). Mass Effect 2 (2010). Metal Gear Solid (1998). Portal 2 (2011). Dark Souls (2011). Half-Life 2 (2004). Resident Evil 4 (2005). Disco Elysium (2019). The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998). Super Mario World (1990). Red Dead Redemption 2 (2018). The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011). Final Fantasy 7 (1997). Super Mario 64 (1996). Doom (1993). Elden Ring (2022).

Полная версия топа доступна по этой ссылке.