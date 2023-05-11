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Фильм «Стражи Галактики 3» начали показывать по всей России

Фильм «Стражи Галактики 3» начали показывать по всей России
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11 мая фильм «Стражи Галактики 3» вышел в крупных киносетях России. Лента доступна в том числе в кинотеатрах сети «Мираж» — в привычном дубляже на русском языке. Прокат, как и в случае с прошлыми премьерами, осуществляет сторонняя компания. В некоторых региональных сетях картину показывают в том числе и через механизм «предсеансового обслуживания».

Фото: «Мираж»

Мировой прокат «Стражей Галактики 3» стартовал 5 мая. У картины высокие для фильмов Marvel оценки: многие зрители отмечают, что студия выпустила свою лучшую картину за последние годы.

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«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором будет привычный состав Стражей. После этой ленты команда уже никогда не будет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а наоборот, продолжат существовать, но уже в другом виде.

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