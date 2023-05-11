«Человек-паук: Через вселенные 2» может стартовать в два раза лучше первой части

По данным опытных аналитиков, стартовые кассовые сборы анимационного супергеройского приключения «Человек-паук: Через вселенные 2» составят порядка $ 70–80 млн. Эксперты уверены, что примерно такую сумму лента заработает в первые выходные лета — со 2 по 4 июня.
Напомним, первый «Человек-паук: Через вселенные» при бюджете в $ 90 млн заработал на мировом прокате более $ 375 млн. А стартовые сборы приключения составили более $ 35 млн.
Sony Pictures недавно презентовала новый тизер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Благодаря ролику стало известно, что в новой анимационной ленте зрители увидят двух забавных супергероев — Кота-паука с Земли-999 и Рекса-паука с доисторической Земли-66.
«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещает стать интересным, трагичным и захватывающим одновременно.
Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.
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