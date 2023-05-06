Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2» покажут Кота-паука и Рекса-паука

Sony Pictures презентовала новый тизер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Благодаря ролику стало известно, что в новой анимационной ленте зрители увидят двух забавных супергероев — Кота-паука с Земли-999 и Рекса-паука с доисторической Земли-66.

По сюжету Кот-паук и Рекс-паук попытаются задержать Майлза Моралеса, который путешествует по мультивселенным.

Новый тизер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещает стать интересным, трагичным и захватывающим одновременно.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.