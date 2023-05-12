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Нейросеть показала героев из игр, сериалов и реальных людей в стиле GTA

Нейросеть показала героев из игр, сериалов и реальных людей в стиле GTA
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Нейросети в наше время творят много чего интересного. С помощью них можно сделать занимательные проекты или показать что-то необычное. Этим и занялся пользователь Reddit под ником pablas.

Он использовал нейросеть Stable Diffusion, чтобы показать различных персонажей из игр, сериалов и даже реальных людей в стиле артов по GTA. Можно увидеть, как бы в криминальном мире выглядели Уолтер Уайт, ведьмак Геральт, Эмилия Кларк, Лионель Месси, бывший президент США Барак Обама, Мастер Чиф из Halo и другие.

Также нейросеть смогла сгенерировать отличные изображения животных и транспорта. Арты с танком и гоночной машиной будто действительно создала сама Rockstar.

Фото: pablas

Фото: pablas

Фото: pablas

Фото: pablas

Фото: pablas

Фото: pablas

За основу пользователь взял реальные арты по GTA и смешал их со своими запросами. В итоге получились интересные работы.

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