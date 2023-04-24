«Сбер» представил собственную нейросеть — GigaChat

«Сбер» выпустил собственную нейросеть, получившую название GigаСhat. Как сообщают авторы, она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста — и всё это на грамотном русском языке.

Сейчас GigаСhat доступна в режиме тестирования по приглашениям, однако в будущем «Сбер» планирует выложить её в открытый доступ «в целях ускорения развития open-source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта». Об этом рассказал президент компании Герман Греф.

Новая разработка «Сбера», которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьёзных научных работ.

Новая нейросеть прекрасно подойдёт для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий, считают в «Сбере». В будущем разработчикам и бизнесу GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

Сейчас модель работает в режиме закрытой бета-версии. Подать заявку на бесплатный доступ к GigaChat можно в телеграм-канале компании.