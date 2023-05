Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль снялся в рекламе мобильной игры

Создатели условно-бесплатной мобильной Merge Mansion представили рекламу игры с живыми актёрами. Одну из ролей в ролике играет Педро Паскаль, наиболее известный по главным ролям в сериалах «Мандалорец» и The Last of Us. Кроме Паскаля, в видео можно увидеть Джесси Уильямса, который отметился в хитовой игре Detroit: Become Human.

В ролике демонстрируется геймплей Merge Mansion, только в реальности. Несколько игроков исследуют загадочный особняк, решая в нём различные загадки. Видео менее чем за сутки набрало более 140 тыс. просмотров.

Трейлер игры Merge Mansion с Педро Паскалем

Видео доступно на YouTube-канале Merge Mansion. Права на видео принадлежат Metacore.

Merge Mansion вышла на iOS и Android в 2020 году. Игру скачали более 40 млн пользователей.